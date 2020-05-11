واسط تسجل حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/05/11 | 17:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن تماثل حالة واحدة للشفاء من فيروس كورونا.وقال المياحي في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تماثلت حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا لتبقى حالة واحدة فقط قيد العلاج".وأضاف "نوصي أهلنا بضرورة عدم التقرب من التجمعات وخاصة الاماكن المزدحمة".

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