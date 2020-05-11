2020/05/11 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، الاثنين، ان ثمانية عشر نادياُ رياضياُ من الاندية الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد، تقدموا بكتب رسمية تبين عدم المشاركة في المؤتمر الانتخابي المزمع عقده عصر الاربعاء القادم في مسبح الشعب الاولمبي المغلق.وقال أمين سر الاتحاد رائد فاضل عبد في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “تسلم رسميا كتب من الاندية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندية السباحة تؤكد شرعية عبد الاله وترفض المشاركة في الانتخابات الجديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندية السباحة تؤكد شرعية عبد الاله وترفض المشاركة في الانتخابات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).