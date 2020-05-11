محافط واسط يعلن شفاء مصاب بكورونا وتبقي حالة موجبة واحدة فقط

2020/05/11 | 17:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]أعلنت محافط واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، شفاء مصاب بكورونا وتبقي حالة موجبة واحدة فقط في المحافظة.

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