إجراء غير معهود لوزارة الداخلية تجاه المواطنين

2020/05/11 | 17:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اجراء غير معهود تجاه المواطنين.

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