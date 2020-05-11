خبر سار من واسط.. حالة واحدة متبقية مصابة بكورونا

2020/05/11 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ واسط محمد المياحي، يوم الاثنين، عن بقاء حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المياحي في بيان مقتضب، إن "الموقف اليوم في واسط هو حالة شفاء جديدة والمتبقي حالة واحدة موجبة تتماثل للشفاء".

واضاف "نوصي أهلنا بضرورة عدم التقرب من التجمعات وخاصة الاماكن المزدحمة".

وأعلنت محافظة النجف، اليوم الاثنين، خلوّها من فيروس كورونا بعد شفاء آخر المصابين بالفيروس.

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