سكان يتهكمون على شركة صيانة بسماية:

2020/05/11 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / اثار منشور "غريب" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشرته الشركة المعنية بصيانة مجمع بسماية السكني عن قطع اسلاك الستلايت المركزي لاحدى البنايات السكنية بمدينة بسماية "بفعل فاعل"، "تهكما واستغرابا"، شديدين من سكنة البناية المعنية، وفيما تندر بعض الساكنين بطلب "جيمس بوند" للتحقيق في الامر، وصف اخرون الامر بانه مدبر من "الطرف الثالث" لمنع الساكنين من مشاهدة مسلسلات رمضان.

ونشرت شركة عراقنا المتخصصة بالصيانة والتنظيف في مجمع مدينة بسماية، امس الاحد، منشورا على موقع فيسبوك طالبت فيه سكان عمارة (712) وممثل البناية، في المجمع المعروف بـ(A)، بضرورة تبيان المسؤول عن قطع اسلاك الستلايت المركزي الخاص بالبناية، وبينت انها ستفتح تحقيقا من اجل معرفة الجناة بهذا الحادث قبل ان تعاود حذف منشور بسبب التعليقات التي هاجمت الشركة.

من جهتهم قال سكان من العمارة المذكورة في حديث لشفق نيوز إن "سكان البناية قدموا طلبا للشركة عبر ممثلهم الخاص لإصلاح الستلايت المركزي الخاص بهم وذلك بسبب تضرر إشارة القنوات الفضائية بسبب العواصف التي ضربت العراق مؤخرا ومنها مدينة بسماية، لكن تفاجأنا ان الشركة التي اتى كادرها الهندسي متاخرا بعد مرور عدة أيام من تقديم الطلب، تنشر وعلى صفحتها في موقع فيس بوك ان هناك قطعا متعمدا لإسلاك الستلايت وإنها تنبه كل سكنة مجمعات مدينة بسماية بأخذ الحيطة والحذر وانها ستعمل على إيجاد لجنة تحقيقية بذلك لمعرفة المتسللين وارتكاب هذا الفعل".

من جهته قال أحد سكان العمارة متهكما "بالتأكيد سنحتاج الى جيمس بوند لمعرفة السبب الحقيقي لهذه الحادثة "، مبينا ان "الشركة لديها المفاتيح الخاصة بأسطح عمارات المجمع بأكمله ومن ضمنها بنايتنا، ما يجعلنا نتساءل عن سبب نشر الشركة هكذا منشورات خصوصا ان العمارة مغطاة بالكاميرات".

وأضاف اخر متهكما" اعتقد ان هناك طرف ثالثا اغاضه متابعتنا لمسلسلات رمضان في ظل الحظر وكورونا، مستدركا بالقول "هل تعلم الشركة ومسؤولوها أن هناك عواصف ضربت المنطقة وخصوصا بسماية التي تتميز بانها منطقة مفتوحة وهي من تسببت بذلك، ام ان القائمين على شركة الصيانة لا يعيشون معنا"، لافتا الى أن هذا الامر يفتح الباب واسعا امام إمكانات هذه الشركة التي تصف قطع سلك نتيجة عاصفة ترابية بعمل مدبر، فكيف ستنجز عملا ضخما وهي تتسلم مدينة سكنية متكاملة يتسع سكانها يوما بعد اخر".

وكان سكان مدينة بسماية السكنية قد تظاهروا قبل مدة احتجاجا على سوء الخدمات وارتفاع أجور الجباية التي تطالب الشركة المعنية بالمدينة السكنية والمعروفة باسم عراقنا.

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