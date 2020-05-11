وزير المالية: رواتب الموظفين من أولويات الحكومة

2020/05/11 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين وحقوق المواطنين من أولويات الحكومة.

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