2020/05/11 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

بعث وزير المالية علي علاوي، الاثنين (11 ايار 2020) برسالة تطمين للموظفين بشأن تأمين الرواتب.

وقال عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نسعى إلى توزيع الرواتب كاملة مع توقعاتنا باستمرار تحسن أسعار النفط".

وضاف، ان "الأمور المالية صعبة، لكن الرواتب وقوت الناس من أول اهتمامات وأولويات الحكومة".

وأكد أن "هذه الحكومة ستواجه الأزمات بصورة جدية"، مشيراً إلى أن "الاصلاحات الضرورية لجهاز الدولة تتطلب تغييراً في الجو الاقتصادي".

واوضح أن "الوضع العالمي الآن صعب جداً وأثر في الحركة الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "اسعار النفط سوف تكون في تحسن قريب ونتوقع استقراراً مالياً واقتصادياً على المستوى العالمي خلال الاشهر المقبلة".

بغداد اليوم - كردستان

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح واقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الاثنين، ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان، إن صالح وبارزاني "بحثا في لقاء جرى الي

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر مدير مستشفى الكندي، د.



سالم البهادلي، الإثنين، قرار فرض حظر الجزئي للتجوال متسرعاً فيما اشار الى ان التقديرات السابقة كان ترجح الخلاص من خطر الفيروس بحلول 15 من ايار الجاري .

وقال البهادلي، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغد

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين، توجيهه بملاحقة مهاجمي المتظاهرين في محافظة البصرة، فيما شدد على أن المتورطين بالدام العراقي لن يناموا ليلهم، حسب تعبيره.

وقال الكاظمي بتغريدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية يبعث برسالة تطمين للموظفين بشأن تامين الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية يبعث برسالة تطمين للموظفين بشأن تامين الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).