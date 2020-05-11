وزير المالية يبعث رسالة للموظفين بشأن تأمين رواتبهم

2020/05/11 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة بعث وزير المالية علي علاوي ، اليوم الاثنين، برسالة تطمين للموظفين بشأن تأمين الرواتب.ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن الوزير قوله عبر قناة التليغرام التابعة لها ” نسعى إلى توزيع الرواتب كاملة مع توقعاتنا باستمرار تحسن أسعار النفط”.وضاف ان “الأمور المالية صعبة لكن الرواتب وقوت الناس من اول اهتمامات وأولويات […]

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