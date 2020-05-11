لماذا يخسر الأميركيون وظائفهم في زمن كورونا؟

2020/05/11 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..من المفارقات في زمن فيروس كورونا المستجد ما يحدث للموظفين والعمال عبر الأطلسي، خصوصا في مجال النشاط الاقتصادي.فقد أظهر تفشي وباء كوفيد-19 تفاوتا كبيرا في شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ولكنها كانت أكثر وضوحا بين المجتمعات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكلها دول تعتبر ثرية، إذ أظهر الوباء الاختلافات الحادة […]

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