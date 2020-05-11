كيلٌ بمكيالين.. دمشق تسمح بعودة سوريين من موسكو.. وتُبقي آخرين عالقين على الحدود اللبنانية

2020/05/11 | 17:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد (الحل نت) ـ في الوقت الذي تستمر فيه #الحكومة_السورية بتسويق إنجازاتها التي تتحدث عن وصول مئات الركاب السوريين العالقين في الخارج على متن الطائرات إلى مطار #دمشق، لايزال عشرات الشبان عالقين على الحدود مع…

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