إيران تُكشف عن حادثة السفينة الحربية “كنارك”

2020/05/11 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين إن “19 من أفراد القوات البحرية الإيرانية لقوا حتفهم كما أصيب 15 أفراد آخرين بجروح في حادث وقع على ظهر سفينة حربية أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان”.ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن “الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء […]

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