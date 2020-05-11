أول تعليق رسمي لوزير التعليم حول التعليم الالكتروني

2020/05/11 | 18:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، التعليم الالكتروني "وسيلة" لا تغني عن التماس المباشر بالاستاذ والطلبة.

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