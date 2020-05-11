وزارة الصحة تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/11 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الاثنين ، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 56 حالة في العراق

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