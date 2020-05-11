الكعبي يؤكد ضرورة وضع المعالجات اللازمة لدعم قرارات منع الاستيراد

2020/05/11 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الاثنين، ضرورة وضع المعالجات اللازمة لدعم قرارات منع الاستيراد وتفعيل القطاع الزراعي والحيواني.

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