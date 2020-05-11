عضو بالزراعة النيابية: مخابرات اجنبية تقف وراء حرائق مزارع الحنطة في العراق.. داعش مجرد اداة

2020/05/11 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو لجنة الزراعة النيابية، علي البديري، الاثنين، أن مخابرات دول أجنبية تقف وراء حرائق مزارع الحنطة وغيرها في العراق.

وقال البديري في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "منذ الاعلان عن وصول العراق الى مراحل الاكتفاء الذاتي في ملف المحاصيل الزراعية، ومنتوجات اخرى، بدأت سيناريوهات سوداء تنفذ في البلاد".

وأوضح أن أول السيناريوهات إغراق الاسواق بالمستورد، وبأسعار رخيصة جدا، ثم تلتها انتكاسة الأسماك لتصل الآن إلى حرائق حقول الحنطة واستهداف المزارعين".

واضاف البديري، ان "ما يحدث ممنهج، وتقف وراءها مخابرات دول اجنبية، من خلال الدفع، والتحريض، بطرق خبيثة، من اجل تحقيق هدف اساسي، هو ضرب المنتوج الوطني".

ولفت الى ان "داعش مجرد اداة تنفيذ، وهناك دول اجنبية تضخ اموالا كبيرة من اجل ان لايكون هناك منتج محلي في العراق".

واشار البديري الى ان "رسالتي للحكومة ان تعطي اهتمام اكبر في ملف حماية المنتج المحلي، وإسناده ودعمه"، مؤكدا ان "الازمات التي ضربت البلاد ومنها كورونا وانهيار اسعار النفط، كلها رسائل للحكومة بضرورة الانتباه لملف المنتج المحلي والدفع الى الاكتفاء الذاتي، خاصة في ملف الزراعة التي تمثل اولوية قصوى في كل بلدان العالم ويجب ان تكون لها اولوية في المشهد العراقي".

وشهدت ديالى، خلال الايام الماضية، عدة حرائق طالت حقول الحنطة بمناطق (كنعان- شمال المقدادية- اطراف خانقين- العظيم) والتهمت عشرات الدونمات.

وطالت الحرائق أيضا، حقول أرز المشخاب في محافظة النجف.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و51 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي في البلاد إلى 2818، ومجموع الوفيات 110.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسج

بغداد اليوم- ديالى

قال النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، الاثنين (11 أيار 2020)، إن المحاصيل الزراعية في المحافظة تعرضت لكارثة غير معلنة، تسببت بخسائر كبيرة تفوق خسائر الحرائق التي تعرضت لها مزارع الحنطة والشعير في الاونة الاخيرة.

وقال التم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، عدنان العربي، الاثنين (11 آيار 2020)، استمرار العمل بنظام التعليم الالكتروني، فيما أوضح امكانية اجراء الامتحانات من خلاله.

وقال العربي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمل م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالزراعة النيابية: مخابرات اجنبية تقف وراء حرائق مزارع الحنطة في العراق.. داعش مجرد اداة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالزراعة النيابية: مخابرات اجنبية تقف وراء حرائق مزارع الحنطة في العراق.. داعش مجرد اداة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).