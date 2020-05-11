2020/05/11 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفاء عبد الكريم خلف من منصبه وتكليف ناطق اعلامي جديد بأسم القائد العام للقوات المسلحـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاء عبد الكريم خلف من منصبه وتكليف ناطق اعلامي جديد بأسم القائد العام للقوات المسلحـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاء عبد الكريم خلف من منصبه وتكليف ناطق اعلامي جديد بأسم القائد العام للقوات المسلحـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).