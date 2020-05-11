روسيا.. ارتفاع قياسي يومي جديد في إصابات كورونا

2020/05/11 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة شهدت روسيا، الاثنين، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إذ سجلت 11656 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من نصفها في موسكو، في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد […]

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