حول مستقبل الانتفاضة - جلال الصباغ

2020/05/11 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ بعد أن استطاعت قوى السلطة من تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، تحت الضغط الأمريكي والتراجع النسبي للدور الإيراني، يعمل الكاظمي جاهدا لإنقاذ النظام المحاصصي الطائفي القومي عن طريق تغيير بعض الستراتيجيات وتصوير نفسه وحكومته على أنهم يهدفون لمعالجة المشكلات التي تواجه البلاد، وهي محاولات لذر الرماد في العيون عمل على الترويج لها ورعايتها الإعلام الغربي والعربي والمحلي كما قام بهذه المهمة مجموعة ......





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