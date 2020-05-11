قراءة نقدية لأطياف ماركس فى طبعته التفكيكية - ترجمة سعيد العليمى

2020/05/11 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ترجمة_سعيد_العليمى الماركسية والتفكيكية : الغرب ضد الآخربعض الأفكار حول كتاب جاك دريدا أطياف ماركسبـقلـم : كـيـت سـوبـرتــرجمــة : سـعيـد العـليمـى" يمثل هذا المقال الفصل الحادي عشر من كتاب ما بعد الماركسية والشرق الأوسط ، مجموعة من المؤلفين ، تحرير فالح عبد الجبار ، والصادر عن دار الساقي – لندن الطبعة الأولى 1997 " .الماركسية والتفكيكية : الغرب ضد الآخربعض الأفكار حول كتاب جاك دريدا ......





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