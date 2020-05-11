الصحة العراقية تسجل حالة وفاة واحدة و51 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/11 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين انه تم فحص (٢٥٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٩٧٠١).وسجلت مختبرات وزارة […]

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