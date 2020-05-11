شركة سمنز: اتهامات الفساد غير دقيقة وأعمالنا خالية من الشبهات في عموم العالم

2020/05/11 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكدت شركة سمنز للطاقة بأنه ليست لديها أي تعاقدات حالياً لتنفيذ مشروع إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي، وانها تحترم تاريخ علاقتها مع الشعب العراقي الذي يمتد لاكثر من 80 عاما، وان هناك تقارير غير دقيقية تم تداولها خلال الايام الماضية بشان ودجود عقد في محطة بيجي، مطالبة بسحب التقارير.وقال بيان للشركة تلقت(المستقلة) […]

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