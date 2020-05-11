2020/05/11 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام المساعد للجنة الأولمبية بمواجهة قانون العقوبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين عام المساعد للجنة الأولمبية بمواجهة قانون العقوبات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين عام المساعد للجنة الأولمبية بمواجهة قانون العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).