2020/05/11 | 18:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة العباسية تعلن حصاد 1240 دونماً من الحنطة ذات الرُّتب العُليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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