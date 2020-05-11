أفغانستان تعتقل زعيم عصابات “داعش” الإرهابي في جنوب آسيا

2020/05/11 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان اليوم الاثنين، عن اعتقال زعيم عصابات “داعش” الإرهابي، في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.وقالت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية في بيان صدر اليوم الاثنين، إن خراساني ومرافقيه اعتقلوا في العاصمة كابل، مضيفة: “ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة […]

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