بالصور.. خنفساء تبقى داخل عين طفلة لمدة 9 ساعات

2020/05/11 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دخلت خنفساء في عين طفلة في السادسة من العمر أثناء لعبها في الحديقة كادت أن تسبب لها مشكلة حقيقية.وقال الأطباء إن الحشرة دخلت عبر القناة الدمعية إلى أسفل جفن الطفلة وزحفت على طول مقلة عينها لمدة 9 ساعات قبل أن يخرجها الجسم بشكل طبيعي، من دون إجراء عمل جراحي، بحسب “ديلي ميل”.[…]

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