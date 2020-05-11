نائب: مرشح وزارة النفط يجب ان يكون بصريا ولديه خبرة 20 عاما وشهادة الماجستير

2020/05/11 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن النائب عن محافظة البصرة صفاء عدنان، الاثنين، عن تحدد شروط ترشيح لوزارة النفط، مبينا ان من شروطها بصريا ولاتقل شهادة عن الماجستير وخدمته عن 20 عاما.وقال عدنان لـ/المعلومة/ ان ” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على ترشيح شخصية بصرية لتولي حقيبة وزارة النفط”.واضاف ان “نواب البصرة والبالغ عددهم 24 نائبا […]

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