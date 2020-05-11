بعد خلوها من الاصابات.. النجف تطالب مواطنيها بالالتزام بالاجراءات الصحية

2020/05/11 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف… طالبت دائرة صحة النجف، الاثنين، المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية وقرارات خلية الازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل صفر إصابة بالفيروس داخل المحافظة وخلو المستشفيات من المصابين.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/ أنه “في الوقت الذي أعلنا فيه خلو مستشفيات المحافظة من المصابين بفيروس كورونا نطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات […]

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