رئيس الوزراء المصري يهنئ الكاظمي

2020/05/11 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهنئة من نظيره المصري، بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، داعياً إلى الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الكهرباء.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الكاظمي "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب".وتمنى مدبولي "للعراق حكومة وشعباً المزيد من الخير والإستقرار"، متطلعا لأن "تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".ودعا الى "الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استثمار الشركات الدولية في قطاع الكهرباء".من جهته، قدّم الكاظمي شكره لرئيس الوزراء المصري، متمنيا لمصر حكومة وشعباً المزيد من التقدم والرخاء.

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