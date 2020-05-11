نائب يدعو الكاظمي لابعاد الجيش عن المحاصصة

2020/05/11 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون اللامي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لابعاد الجيش العراقي عن المحاصصة.وغرد اللامي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيار الشخصية العسكرية المناسبة لمنصب رئيس اركان الجيش، ومن القادة الذين خططوا وصنعوا النصر على داعش وبأسرع وقت".وأضاف ان "الجيش العراقي يجب ان يكون بعيدا عن المحاصصة".​على رئيس الوزراء السيد الكاظمي اختيار الشخصية العسكرية المناسبة لمنصب رئيس اركان الجيش ومن القادة التي خططت وصنعت النصر على داعش وبأسرع وقت الجيش العراقي يجب ان يكون بعيدا عن المحاصصة— النائب علي سعدون اللامي (@7sPAWlcTAZj0L39) May 11, 2020​​​

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