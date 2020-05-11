أطباء يرصدون طرقا جديدة لهجوم

2020/05/11 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

استطاع العلماء أن يفكوا كثيرا من ألغاز فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، لكن الأطباء ما زالوا يرصدون طرقا جديدة لانتشار العدوى في جسم الإنسان ومهاجمته.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن المعتاد لدى المصابين بفيروس كورونا هو أن تظهر أعراض من قبيل ارتفاع الحرارة والتعب وضيق التنفس، لكن بعض المرضى يشعرون بأعراض مغايرة يصعُب تمييزها.

وفي حالة ديبورا كولين، وهي امرأة أميركية في السابعة والستين من العمر، وجدت نفسها تعاني الإسهال والغثيان، ولم تشعر بضيق في التنفس كما أن حرارتها ظلت جسمها ظلت مستقرة.

وحين جرى نقل المرأة بفيروس كورونا إلى مستشفى في مدينة هارتفورد بولاية كونيتيكت، سرى الاعتقاد بأنها كانت تعاني فيروسا في الجهاز الهضمي، لكن هذا الانطباع لم يكن صحيحا، بل تأكد أنها كانت حاملة بالفعل لعدوى "كورونا".

وفي وقت لاحق، عانت المرأة أعراض ضيق التنفس وانخفض الأوكسجين في دمها بشكل كبير، واضطر الأطباء إلى وضعها تحت جهاز التنفس الاصطناعي بعدما باتت في وضع حرج للغاية.

ويقول الطبيب في مستشفى مونت سيناي بمدينة نيويورك، فالانتان فوستر، إن الأطباء لا يعرفون مع أي وضع يتعاملون في البداية، "إذ يموت المرضى أمامنا من دون أن نعرف السبب في بعض الأحيان".

ويقول الأطباء إنهم أضحوا على شبه يقين بأن فيروس كورونا ليس مجرد عدوى تنفسية، كما شائع، ففيما تتعرض الرئة للهجوم في أغلب الأحيان، يحصلُ في أحيان أخرى أن يمتد هجوم الفيروس إلى جلطة الدم.

ويؤكد الأطباء أن هذا الغموض في الفيروس لا يساعدهم على علاج المرض، لاسيما في ظل غياب بيانات كافية بشأن الاضطراب الصحي الذي تحول إلى جائحة أصابت أكثر من أربعة ملايين في العالم.

وتتوفر قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على 14 ألفا و600 ورقة علمية بشأن العدوى، لكن المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها حثت، في وقت سابق، على ضرورة اليقظة إزاء التطورات التي يشهدها المرض.

وفي مايو الجاري، كشف باحثون بريطانيون أن الفيروس شهد طفرة جعلته أكثر شدة، ولذلك السبب، صار أكثر فتكا حين اجتاح كلا من أوروبا والولايات المتحدة.

وتقول الباحثة في علم الفيروسات في كلية الطب بجامعة كولومبيا، أنجيلا راسموسن، "لا نعرف ما السبب الذي يجعل هذا المرض يتخذ عدة أشكال".

وأضافت العالمة الأميركية أن هذا الفيروس ما يزال جديدا، "ولذلك ما تزال ثمة أشياء كثيرة حوله لا نعرفها حتى هذه اللحظة.

وكشفت تجارب سريرية أجريت على مدى أربعة أشهر في كل من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية أن هذا الفيروس لا يكتفي بمهاجمة الرئتين في جسم الإنسان، بل يهاجم القلب ويقوم بإضعاف عضلاته، أو يهاجم الكلى حتى أن بعض المستفشيات لم تعد قارة على تأمين معدات التصفية.

ولا تقف تأثيرات المرض عند هذا الحد، بل يقوم بتدمير حاستي الذوق والشم، وربما يصل إلى الدماغ في بعض الأحيان، وربما يقتل الشخص المصاب بشكل مفاجئ ويحدث التهابا في الأوعية، والمشكلة الكبرى أنه قد لا يحدث أعراضا مفاجئة وتدريجية لكنه سرعان ما ينقض على الجسم، بشكل مباغت.

ربما أثارت إجراءات الإغلاق وتقييد الحركة، لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، استياء الكثيرين، لكنها اتاحت هامش حرية أوسع للحيوانات والطيور.

وكانت هذه الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا الجديد فرصة لأسراب طائر النحام، أو ما يعرف بالفلامينغو، وطيور أخرى بالتمتع بمياه بحيرة ألبانية، قريبة من البحر الأدرياتيكي.

وتعد بحيرة "نارتا" موطنا مهما لطيور النحام الذي عاد إليه في السنوات الأخيرة بعد غياب طويل، وبلغت أعداده في البحيرة نحو 3 آلاف طائر، حسب مسؤولين وسكان محليين.

وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن طيور البجع والبلشون أو "مالك الحزين" وفصائل أخرى، ظهرت بأعداد كبيرة هذا الربيع في البحيرة التي تبلغ مساحتها 28 كيلو مترا وتبعد نحو 145 كيلومترا جنوبي العاصمة الألبانية تيرانا.

الناشط في جمعية محلية للصيد التجاري في البحيرة ديميتري كونومي اعتبر رؤية الطيور الضخمة طويلة الأعناق في المياه الضحلة وطيور النحام غير خائفة أمرا رائعا.

أما خبير التنوع البيئي نيشيب هيسولوكاي فيرى أن توقف العمل في الملاحات وتراجع النشاط البشري بكل أنواعه خلال الجائحة يفسر تدفق الطيور على البحيرة.

بغداد اليوم - متابعة

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وتأتي نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في

بغداد اليوم- البصرة

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وقالت الدائرة في موقفها الوبائي اليومي، والذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة البصرة سجلت

بغداد اليوم - متابعة

اكتشف العلماء طريقة مفاجئة جديدة يمكن للفيروس التاجي أن ينقل عدواه بواسطتها، تتمثل بالعدوى عن طريق السائل الدمعي، وتم نشر نتائج هذه الدراسة على بوابة MedRxiv الطبية المتخصصة.

واكتشف المتخصصون في كلية الطب بجامعة "جونز

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