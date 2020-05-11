مدير صحة الرصافة يكشف تفاصيل الحالات الـ 34 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم ويطالب بالعودة للحظر الشامل

2020/05/11 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضح مدير عام دائرة صحة الرصافة د.



عبد الغني الساعدي تفاصيل 34 اصابة بفيروس كورونا سجلتها دائرته ...





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