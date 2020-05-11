دارسة حديثة تحذر من امكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين وتنبه الى

2020/05/11 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

حذرت دراسة حديثة من أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل إلى الجسم من خلال العين، مشيرة إلى أن الدموع الملوثة بالفيروس قدر تكون مصدرا لنقل العدوى.

وتأتي نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، بعد أن اشتكى أشخاص أصيبوا بـفيروس كورونا من تهيج في العين والتهاب الملتحمة.

ويمكن لفيروس كورونا الالتصاق بخلايا داخل الجسم من خلال "مستقبلات ACE"، وتوجد هذه المستقبلات في الرئتين والجهاز التنفسي، لكن العلماء وجدوا أن العين تنتج أيضًا "مستقبلات ACE-2" مما يجعلها هدفا للفيروس.

وكشف العلماء الذين أجروا الدراسة عن "وجود الفيروس في عينات للدموع لدى عدد من المصابين بكورونا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين.

وأضافوا أنه من المحتمل أن يكون سطح العين بمثابة مدخل للفيروس، إذا ما تعرضت للقطيرات المتطايرة في الهواء أو من خلال مسح العين باليد الملوثة.

وأخذ الفريق عينات من قرنية العين لبعض مرضى فيروس كورونا، فوجودوا أن الفيروس كان بارزًا بشكل خاص في الملتحمة والقرنية، بحسب الدراسة.

وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن مسحات العين أظهرت وجود الفيروس في العين لمدة 27 يومًا بعد الأعراض الأولية لإصابة بالمرض، على الرغم من غياب الفيروس في مسحات الأنف.

وقد تقدم نتائج الدراسة معلومات إضافية فيما يتعلق بدور سطح العين في انتقال فيروس كورونا، إذ من الممكن أن يشكل سطح العين قد خزانا للفيروس.

وسلط فريق الدراسة الضوء على دراسات أخرى تتعلق بانتقال الفيروس من خلال العينين، بما فيها تلك التي توصلت إلى عدم وجود دليل واضح بشأن إمكانية انتقال الفيروس عبر العين.

وأكد الفريق البحثي على أن نتائج الدراسة التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية خلا فترة تفشي الوباء، والاستمرار في اتباع إجراءات الحماية الشخصية.

بغداد اليوم- متابعة

استطاع العلماء أن يفكوا كثيرا من ألغاز فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، لكن الأطباء ما زالوا يرصدون طرقا جديدة لانتشار العدوى في جسم الإنسان ومهاجمته.

وبحسب "واشنطن بوست"

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين (11 ايار 2020)، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 39 حالة للشفاء التام.

وقالت الدائرة في موقفها الوبائي اليومي، والذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة البصرة سجلت

بغداد اليوم - متابعة

اكتشف العلماء طريقة مفاجئة جديدة يمكن للفيروس التاجي أن ينقل عدواه بواسطتها، تتمثل بالعدوى عن طريق السائل الدمعي، وتم نشر نتائج هذه الدراسة على بوابة MedRxiv الطبية المتخصصة.

واكتشف المتخصصون في كلية الطب بجامعة "جونز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دارسة حديثة تحذر من امكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين وتنبه الى "خطورة" الدموع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دارسة حديثة تحذر من امكانية انتقال فيروس كورونا عبر العين وتنبه الى "خطورة" الدموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).