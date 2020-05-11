وزير المالية : يصف الامور المالية بالبلد بأنها “صعبة”

2020/05/11 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وصف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي الامور المالية في البلد بأنها “صعبة”، مؤكدا السعي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية إلى عزمها لقاء الوزير لمناقشة مسألة تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال وزير المالية في تصريحات اوردتها صحيفة “الصباح” الرسمية، إنه “نسعى إلى توزيع الرواتب كاملة مع توقعاتنا […]

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