شاهد بالصور: وزارة الداخلية تنشر صناديق شكاوى في الشوارع.. لايصال صوت المواطنين

2020/05/11 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وضعت وزارة الداخلية، صناديق شكاوى في عدد من شوارع بغداد، بغية تمكين المواطنين من ايصال شكاواهم.وقالت الداخلية في بيان انه “تم تنصب صناديق شكاوى في الشوارع بغية فسح المجال امام المواطنين لايصال صوتهم”.

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