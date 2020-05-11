اتحاد السباحة: منصب امين عام المساعد للأولمبية غير قانوني

2020/05/11 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الناطق الاعلامي لاتحاد السباحة العراقي، حميد سلطان، ان منصب فرقد عبد الجبار، امين عام مساعد للجنة الاولمبية غير قانوني.وقال سلطان في بيان تلقته /المعلومة/ إن “منصب امين عام مساعد للجنة الاولمبية في القانون العراقي الذي ينظم تشكيلها داخليا، يجب ان يتم من خلال انتخابات أسوة بالمناصب الاخرى في المكتب التنفيذي”.واوضح […]

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