سوق الدّين، والدّنيا - نادية خلوف

2020/05/11 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف سوق الدّين، و الدّنيا عندما أنشأت موقعي الشخصي عناوين حاولت أن يجمع الكتاب بين الثقافة و السياسة، و الفن، لكن هذا لم يتم فحوّلت الموقع إلى موقع أدبي، وعدت لأكتب المقال السياسي أحياناً في الحوار المتمدن.



نحن العرب مولعون بالانتماء المتناقض، اليوم نحن أمام سوقين للدين: السوق الإسلامي، و السّوق العلماني.



هكذا أجمل، أنا كعلماني أتصيّد كلام شيوخ الدين المجهولين في الجنس و الحب و الحرب، أشارك م ......





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