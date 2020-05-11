بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث/ 5 - دلور ميقري

2020/05/11 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بينما استعادت ليلو رونقها على أثر الوضع، كانت هالة من القلق تحلّق فوق رأس رجلها وتسبب له الأرق ليلاً.



لأول مرة منذ زواجه، قبل خمسة عشرة عاماً، لا يُتشاور مع شريكة حياته في أمر مصيريّ.



كذلك لم يبتعد عنها مرة قط، في خلال تلك الفترة.



في المقابل، كانت الأزمة، المعجّلة في رحيل الأسرة عن الشام، دافعاً لهما كلاهما لمزيد من التقارب.



لقد عادت ليلو مؤخراً للخياطة، لأجل دعم دخل الأسرة.



إنتاجها من الثياب الجا ......





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