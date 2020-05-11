الركابي يكشف عن دول متورطة بنقل داعش الارهابي الى العمق العراقي

2020/05/11 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب كاطع الركابي، الاثنين، بان دول عدة متورطة بنقل تنظيم داعش الى العمق العراقي.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “نقل ارهابيي داعش من سوريا وخاصة السجون التي كانوا محتجزين فيها الى العمق العراقي مستمر ولم ينقطع مؤكدا بان دول عدة من بينها امريكا متورطة بالامر”.[…]

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