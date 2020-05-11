تكليف يحيى رسول بمنصب الناطق الاعلامي باسم القائد العام

2020/05/11 | 20:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للناطق باسم القائد العام اللواء الركن عبد الكريم خلف وتكليف العميد يحيى رسول بدلاً عنه.

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