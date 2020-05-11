ترامب يؤكد للكاظمي: العراق بلد قوي ومهم وله دور مركزي في المنطقة

2020/05/11 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ان العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وكذلك في تحقيق الاستقرار الدولي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية".وشكّر الكاظمي، بحسب البيان، الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".من جانبه، اكد الرئيس ترامب أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي".وشدد على "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".واشار المكتب الى ان الرئيسين "اتفقا على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الإستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".

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