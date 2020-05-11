صالح وبازاني يؤكدان على ضرورة حل الخلافات والمسائل العالقة بين اربيل وبغداد

2020/05/11 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثين، على ضرورة حل الخلافات والمسائل العالقة بين اربيل وبغداد.

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