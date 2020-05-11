صحة الكرخ توضح تفاصيل الحالات الـ 8 الجديدة المؤكد اصابتها بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/05/11 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاثنيت (11 أيار 2020)، تسجيل 8 اصابات جيدة بفيروس كورونا هذا الي...





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