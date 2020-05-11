تحذير قطري.. حركة الطيران لن تعود إلى طبيعتها قبل مرور 3 أو 4 سنوات

2020/05/11 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، الاثنين، إنه سيكون "مندهشا للغاية" لو عاد الإقبال على الطيران إلى طبيعته قبل عام 2023 أو 2024 بسبب عواقب تفشي فيروس كورونا.

وشدد أكبر الباكر في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز على أن "الكثير من ممن اعتادوا السفر في رحلات عمل لن يعودوا إلى السفر بسبب اعتيادهم على العمل من المنزل بجانب الأضرار الاقتصادية لتفشي الوباء".

وقال الباكر إن "الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60% من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين".

وكانت رحلات الخطوط الجوية القطرية تصل إلى 165 جهة في العالم قبل تفشي الوباء، بينما هي الآن تسافر إلى 30 جهة فقط.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت إيران، اليوم الاحد، استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع "خبر أون لاين" الإلكتروني، ، عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجنا

بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سحب أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط".

وقال بومبيو تعليقا على سحب بطاريات "باتريوت" من

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرشادات جديدة تضمنت حظر التدخين على العسكريين ممن دون سن الـ21 عاما، اعتبارا من الأول أغسطس القادم.

ويشمل الحظر السجائر العادية والإلكترونية والسيجار وغيرها من منتجات التبغ، وين

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