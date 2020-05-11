2020/05/11 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الامريكي يؤكد أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الاقليمي والدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الامريكي يؤكد أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الاقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الامريكي يؤكد أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الاقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).