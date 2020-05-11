دهوك تقرر الغاء حظر التجوال بين اقضية ونواحي المحافظة

2020/05/11 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في دهوك، الاثنين، الغاء حظر التحوال بين اقضية ونواحي المحافظة، وتسهيل اجراءات فتح مواقع العمل للقطاع الخاص وحافلات نقل الركاب.وقال نائب محافظ دهوك ماجد صالح في مؤتمر صحفي وتابعته وكالة صدى ، “تقرر الغاء حظر التحوال بين اقضية ونواحي المحافظة”.وتابع، “تقرر ايصا تسهيل الاجراءات بما يتعلق بفتح مواقع العمل للقطاع

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