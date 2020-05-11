الإدعاء العام يفاتح البرلمان لرفع الحصانة عن نائب+ وثيقة

2020/05/11 | 20:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قرر الإدعاء العام ، مفاتحة مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي بشأن تورطه في عقود ومخالفات في وزارة التربية.وبينت وثيقة إنه “نود أن نبين بأنه سبق وأن تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية المرقمة (۱۰۳ق ۲۰۲۰ / ۱ ) والخاصة بقيام المشكو منه […]

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