صحة الكرخ تعلن تفاصيل الحالات الـ 8 الجديدة المؤكد اصابتها بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/05/11 | 20:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اوضحت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، تسجيل 8 اصابات جيدة بفيروس كورونا هذا اليوم، فيما كشفت عن توزيعها الجغرافي.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الكوادر الصحية في صحة الكرخ سجلت 8 اصابات بفيروس كورونا هذا اليوم ليرتفع عدد الاصابات التركمي إلى 256”.واضاف البيان أن “حالات الشفاء […]

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