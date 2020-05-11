وفاة لاعب أتالانتا الإيطالي بعمر الـ19 عاما

2020/05/11 | 20:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتوفي لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، أندريا رينالدي، اليوم الاثنين، بجلطة دماغية عن عمر ناهز 19 عاما.وجاء سبب الوفاة، جلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض تمدد الأوعية الدموية الدماغية.وتم نقل اللاعب للمستشفى يوم الجمعة الماضي، حيث توفي صباح اليوم.وكان رينالدي معارا هذا الموسم لصفوف لينيانو الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة.ونعى اتالانتا في بيان اللاعب الشاب، قائلا: "تماما كما هو الحال على أرض الملعب كنت دائما لا تستسلم، وهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك، ابتسامتك الرقيقة ستبقى دائما على قيد الحياة في قلوب أولئك الذين كان من حسن حظهم الإلتقاء بك".وأتم "الرئيس أنطونيو بيركاسي وعائلة أتالانتا بأكملها يقدمون لأقارب أندريا وفريق لينيانو خالص وأصدق تعازيهم، وداعا أندريا".

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