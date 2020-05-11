البرلمان يحدد موعد إكمال كابينة الكاظمي وموعد استئناف جلساته

2020/05/11 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، عن موعد إكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وموعد استئناف جلساته الاعتيادية.وقال الحداد في تصريح لصحيفة “الصباح”، اليوم الاثنين إن “مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا، وفتح المطارات والحركة بين المحافظات لكي […]

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